Novak Djokovic geeft eerste set weg tegen Amerikaan, maar staat wel in kwartfinales US Open

Novak Djokovic, de nummer één van de wereld bij de mannen, heeft zich kunnen plaatsen voor de kwartfinales op de US Open. De Serviër had het echter niet onder de markt tegen de Amerikaan Jenson Brooksby.

Jenson Brooksby is de nummer 99 van de wereld, maar daar was weinig van te merken in de eerste set tegen Djokovic. Hij speelde de Serviër zowaar weg en haalde de eerste set dan ook binnen met knappe 1-6 cijfers.

In de sets daarna vond Djokovic wel zijn oude niveau terug. De nummer één van de wereld kwam gelijk door de tweede set met 6-3 te winnen en ook de twee sets die volgden waren nog voor Djokovic met twee keer 6-2. Zo staat Novak Djokovic dus in de kwartfinales van de US Open.