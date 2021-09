Elise Mertens en haar dubbelpartner schakelen Greet Minnen en Alison Van Uytvanck uit en staan in kwartfinales US Open

Maandagavond stond op de US Open een zo goed als volledig Belgisch duel op het programma. Elise Mertens en haar dubbelpartner Hsieh Su-Wei stonden tegenover onze twee landgenotes Greet Minnen en Alison Van Uytvanck.

Elise Mertens en Hsieh Su-Wei maakten in de eerste set een sterke indruk tegen de twee Belgische speelsters. Ze gunden Minnen en Van Uytvanck zelfs geen enkel spelletje want Mertens en haar partner haalden het met 6-0.

Ook in de tweede set konden Minnen en Van Uytvanck te weinig tegenstand bieden aan Mertens en Su-Wei. Het werd 6-2 en zo staan Mertens en Su-Wei in de kwartfinales op de US Open. Voor Minnen en Van Uytvanck zitten het toernooi erop.