Belgen eruit in eerste ronde: Geerts in Sevilla, De Loore in Kiev

Bjorn Vandenabeele

Vandaag 14:30 |





Geen tweede ronde voor onze landgenoten Michaël Geerts in Sevilla en Joris de Loore in Kiev. Michaël Geerts wist zich niet te plaatsen voor de tweede ronde van het Challengertoernooi in het Spaanse Sevilla. Hij verloor met 6-3 en 6-2 van de Brit Jack Draper. Geerts dubbelt wel nog met de Duitser Julian Lenz in Sevilla. Joris De Loore is dan weer uitgeschakeld in de eerste ronde van het Challengertoernooi in de Oekraïense hoofdstad Kiev. De Loore verloor met 5-7, 7-5 en 6-3 van de Oekraïense qualifier Georgii Kravchenko (ATP 506).



