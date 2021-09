18-jarige kwalificatiespeelster blijft indruk maken en plaatst zich nu ook voor kwartfinales op US Open

U heeft waarschijnlijk nog nooit van Emma Raducanu gehoord, maar de 18-jarige tennisspeelster is aan een uitstekende US Open bezig. Zo heeft de Britse nummer 150 van de wereld zich kunnen plaatsen voor de kwartfinales.

Emma Raducanu is voorlopig niet te stoppen op de US Open. De 18-jarige Raducanu is pas de nummer 150 op de wereldranglijst, maar op het Amerikaanse Grandslamtoernooi is daar maar weinig van te merken.

Zo heeft de Britse zich deze nacht kunnen plaatsen voor de kwartfinales. In de achtste finales stond Raducanu tegenover Shelby Rogers, de nummer 43 van de wereld, en Emma Raducanu haalde het met 2-6 en 1-6.