Svitolina wint clash met Halep en Muguruza gaat er uit, sprookje van 18-jarige sensatie bij mannen blijft duren

Wat gebeurde er allemaal deze nacht op de US Open? Svitolina en Halep keken mekaar in de ogen, dat was de meest spraakmakende affiches bij de dames. Muguruza haalde de kwartfinales niet. Dat lukte haar landgenoot Alcaraz wel bij de mannen.

Svitolina zakte na toernooiwinst in Chicago met vertrouwen af naar New York en heeft daar ook nog geen set laten liggen. Daar heeft ook Simona Halep geen verandering in kunnen brengen. Twee keer was het hetzelfde scenario: Halep hield gelijke tred tot 3-3, waarna Svitolina afstand nam van de Roemeense. Met tweemaal 6-3 schaarde de Oekraïense zich bij de laatste acht in het dames enkelspel.

COMEBACK MUGURUZA TEVERGEEFS

Geen Garbiñe Muguruza meer in het enkelspel: de tweevoudig grandslamkampioene werd uitgeschakeld door Krejčíková. De Tsjechische nam tot twee keer toe afstand in set 1 en leek in set 2 bij 4-0 gewonnen spel te hebben. Muguruza keerde nog helemaal terug en dwong een tiebreak af. Daarin hield Krejčíková dan wel het hoofd koel. Ze maakte het alsnog af in twee sets: 6-3 en 7-6 (7/4).

Bij de mannen was er wel opnieuw Spaans succes voor de 18-jarige Carlos Alcaraz, de 'nieuwe Nadal', die op deze Grand Slam voor het eerst zijn talent helemaal doet ontplooien. Alcaraz schakelde eerder al Tsitsipas uit in vijf sets. Ook in de achtste finales sloot Alcaraz een vijfsetter winnend af. Gojowczyk kwam wel 1-2 in sets voor, maar Alcaraz zette het nog recht met 5-7, 6-1, 5-7, 6-2 en 6-0.