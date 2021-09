Elise Mertens stuit op vroegere dubbelpartner (en nummer 2 van de wereld) en speelt geen kwartfinale op de US Open

Elise Mertens gaat niet naar de kwartfinales op de US Open in het dames enkelspel. Haar vroegere dubbelpartner Aryna Sabalenka - tevens het huidig nummer 2 van de wereld - was te sterk in twee sets. Geen schande, al had Mertens wellicht op iets meer gehoopt.

Met het bereiken van de achtste finales had Mertens de verwachtngen al waargemaakt en dan was het de vraag of het een nog mooier avontuur kon worden in New York. Mertens kwam onmiddellijk op achterstand, maar die maakte ze aanvankelijk ook meteen weer goed. Erop en erover gaan, zat er net niet in. Toen Mertens bij 5-4 dan serveerde om in de eerste set te blijven, kon ze geen punt sprokkelen op de eigen service. De eerste set ging dus naar Sabalenka, maar Mertens had wel weerwerk kunnen bieden. Dat bood nog enig perspectief. In de tweede set deelde Sabalenka echter nog nadrukkelijker de lakens uit. Vanaf 1-1 gunde de Wit-Russische Elise Mertens geen enkel game meer. Met 6-4 en 6-1 plaatste Sabalenka zich ten koste van Mertens voor de kwartfinales.