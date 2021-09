Nummer 1 van de wereld gaat eruit in derde ronde op US Open: "Niet genoeg"

Ashleigh Barty, de nummer 1 van de wereld, is uitgeschakeld in de derde ronde van de US Open bij de vrouwen.

De Australische verloor na iets meer dan twee uur van de Amerikaanse Shelby Rogers. Setstanden waren 6-2, 1-6 en 7-6 (7/5).

Barty legde zich neer bij de zege. "Ik had fysiek en mentaal gewoon te weinig in de tank, maar dat is OK", zei de Australische achteraf. "Deze nederlaag is niet erg. Ik ga rustig slapen in het besef dat ik alles heb gegeven dat ik kon. Het was gewoonweg niet genoeg."

Shelby Rogers speelt in de vierde ronde tegen qualifier Emma Raducanu. Die won met 6-0 en 6-1 van de Spaanse Sara Sorribes Tormo.