Elise Mertens door op US Open, volgende tegenstander is Minnen en Van Uytvanck

Elise Mertens heeft zich samen met Su-Wei Hsieh geplaatst voor de achtste finales van het dubbelspel in de US Open.

Mertens en Hsieh zijn de topreekshoofden in New York. Ze klopten de Noorse Eikeri en de Française Lechemia met 6-4 en 6-2 na iets meer dan een uur.

In de achtste finale wacht nu het Belgische duo Alison Van Uytvanck en Greet Minnen. In New York gaat Mertens op zoek naar haar vierde grandslamtitel in het dubbelspel.