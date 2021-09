Verrassingen in New York: top-10 spelers sneuvelen bij bosjes in derde ronde US Open

Jelle Heyman

Vandaag 09:40







Men zegt wel dat voetbal een sport is waar alles kan, maar afgelopen nacht hebben we kunnen concluderen dat die regel zeker ook voor het tennis opgaat. De derde ronde op de US Open was namelijk het eindstation voor veel top 10-spelers en speelsters. De grootste verrassing van de nacht viel te melden in het Arthur Ashe Stadium (Centre Court) waar titelverdedigster Naomi Osaka niet voorbij de Canadese Fernandez (WTA-73) raakte. Osaka won de eerste set nog met 5-7 maar moest vervolgens tweemaal het onderspit delven (7-6, 6-4). De Japanse kondigde meteen na de wedstrijd aan dat ze opnieuw even een break inlast en niet zal tennissen. Bij de mannen sneuvelde het derde reekshoofd Stefano Tsitsipas tegen de Spanjaard Carlos Alcaraz (ATP-55), ook wel eens de 'nieuwe Nadal' genoemd. De 18-jarige Alcaraz haalde eerder dit jaar de 2e ronde op de Australian Open en de derde ronde op Roland Garros, nu staat hij voor het eerst in de tweede week. De wedstrijd draaide uit op een titanenslag waarbij na 4 sets de veer gebroken leek bij Alvarez toen hij met 0-6 de set verloor. In de 5e set knokte hij zich echter opnieuw in de partij en won hij de wedstrijd na een tie-break. Het is de eerste keer in 29 jaar dat een 18-jarige de vierde ronde haalt. Maar daar stopt het nog niet want het Russische nummer 7 van de wereld Rublev ging in 5 sets onderuit tegen thuisspeler Tiafoe. De setstanden waren 6-4, 3-6, 6-7, 6-4, 1-6.



