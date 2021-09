Minnen ondergaat wet van de sterkste tegen Andreescu en gaat eruit in derde ronde

De derde ronde is het eindstation geworden voor Greet Minnen op de US Open.

Minnen werd als Lucky Loser opgevist in New York en was bezig aan een sprookje. Het nummer 104 van de WTA-ranglijst stootte voor de eerste keer in haar carrière door naar de derde ronde op een grandslamtoernooi. In de eerste ronde versloeg ze Podoroska (WTA-37) en in de tweede ronde ging de Russin Samsonova (WTA-52) voor de bijl.

In de derde ronde wachtte met de Canadese Bianca Andreescu (WTA-7) een zware klepper voor Minnen. onze landgenote moest dan ook de wet van de sterkste ondergaan en ging kansloos onderuit.

Minnen kon enkel in haar eerste opslagspel gelijke tred houden met Andreescu. Daarna ging de Canadese solislim verder en won ze de eerste set met 1-6.

In set 2 ging Andreescu verder op haar elan en stond het al snel 0-4. Minnen kon nog wel twee games winnen maar ging in set twee ook kansloos onderuit, ditmaal met 2-6.