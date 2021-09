Elise Mertens kent geen problemen met Tunesische en gaat naar 4e ronde op US Open

Op het US Open-grandslamtoernooi in New York heeft Elise Mertens zich vannacht vlot geplaatst voor de vierde ronde.

Mertens (WTA-16) had het eerder niet altijd even makkelijk in Flushing Meadows. In de eerste ronde had ze drie sets nodig tegen een verrassend sterke Peterson. Maar hoe beter de tegenstand, hoe beter Mertens ook lijkt te spelen.

Tegen de Tunesische Ons Jabeur (WTA-21) had Mertens aan twee sets genoeg (6-3, 7-5) om door te stoten naar de 4e ronde en zich dus bij de laatste 16 te scharen.

In die vierde ronde treft ze Aryna Sabalenka, haar voormalige dubbelpartner en het nummer 2 van de wereld. De voorbije twee jaar haalde Mertens steeds de kwartfinale in New York.