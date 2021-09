Greet Minnen dolgelukkig met derde ronde op US Open: "En dat als lucky loser!"

Greet Minnen staat na een zege tegen de Russin Liudmila Samsonova in de tweede ronde van de US Open.

Minnen werd opgevist als lucky loser, maar staat voor de eerste keer in haar carrière wel in de derde ronde van een grandslamtoernooi. "Ik denk dat ik een heel goede wedstrijd heb gespeeld", zei ze achteraf. "Ik ben heel tevreden met de manier waarop ik serveerde. Ik denk dat ik een hoog percentage eerste ballen heb gehaald, wat erg belangrijk was om haar onder druk te zetten.”

Eigenlijk zou Minnen niet op het enkelspel staan op de US Open. “Ik hoorde pas maandagochtend dat ik de lucky loser was na het forfait van Ostapenko. Ik deelde het nieuws meteen met mijn partner en ik was erg blij met deze kans. Ik had een moeilijke eerste ronde tegen Podoroska, maar alles was bonus. Ik kon vrij spelen, omdat ik niets te verliezen had. Het is raar dat dit als lucky loser gebeurt, maar ik heb mijn kans gegrepen."

Deze prestatie zal haar normaal een 20-tal plaatsen doen klimmen op de WTA-ranking, waardoor ze de top 100 binnen duikt.