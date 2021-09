Zizou Bergs uitgeschakeld in het dubbelspel in Saint-Tropez

Zizou Bergs heeft zich donderdag op het Challengertoernooi in het Franse Saint-Tropez niet kunnen plaatsen voor de halve finales van het dubbelspel.

Samen met de Fransman Dan Added verloor Bergs in de tweede ronde met 6-2, 4-6 en 10/8 van de Oezbeek Denis Istomin en de Rus Roman Safiullin. De match duurde een uur en twintig minuten.

In de halve finale stond een duel tegen de Monegask Romain Arneodo en de Fransman Manuel Guinard, samen het eerste reekshoofd.

Bergs werd in het enkelspel in de eerste ronde uitgeschakeld. Vandaag verloor Kimmer Coppejans in de tweede ronde.