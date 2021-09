Tsitsipas mept zich naar derde ronde op US Open, maar wekt alweer irritatie op na lange toiletpauze

Stefanos Tsitsipas, derde reekshoofd op de US Open, rekende in de tweede ronde af met Adrian Mannarino. De Fransman moest na vier sets het onderspit delven tegen de Griek, die het verkorven had bij een deel van het publiek nadat hij alweer lang in de catacomben verdween.

Tsitsipas schreef de eerste twee sets eenvoudig op zijn naam. Mannarino rechtte de rug en pakte set drie na een tie-break. Een belangrijk moment in de match. En net dan vroeg de Griek een sanitaire break om liefst acht minuten weg te blijven. Iets wat de toeschouwers in het Arthur Ashe Stadium maar matig konden smaken. Ook in de eerste ronde ergerde Andy Murray zich aan de enorm lange "toiletpauze" van Tsitsipas. Het gejoel van de fans werkte als een rode lap op een stier: Tsitsipas mepte Mannarino in set 4 van de baan. Na een 6-3, 6-4, 6-7, 6-0 overwinning plaatst de Griek zich voor de derde ronde. "Ik snap er niets van, ik doe toch niets verkeerd", zei Tsitsipas achteraf. Into Round 3 ➡️ @steftsitsipas 👏 pic.twitter.com/mVs1XjCm38 — US Open Tennis (@usopen) September 2, 2021