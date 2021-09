Rolstoeltennisser Joachim Gérard met spoed opgenomen in ziekenhuis

Rolstoeltennisser Joachim Gérard is woensdagavond met spoed opgenomen in het ziekenhuis in Tokio.

Volgens het Belgisch Paralympisch Comité is er een cardiologisch probleem. "Hij werd plots en totaal onverwacht onwel", zo klinkt het. "De spoeddiensten waren snel ter plaatse en brachten Joachim Gérard naar het ziekenhuis.”

“Hij was toen opnieuw bij bewustzijn en kon antwoorden op vragen. Eerste onderzoeken wijzen in de richting van een cardiologisch probleem. Gérard moet in het ziekenhuis blijven voor verdere observatie en onderzoek. We hopen later meer informatie te kunnen geven over de toestand van Joachim Gérard."

In de derde ronde van het enkelspel werd hij uitgeschakeld. Ook in het dubbelspel verloor hij in die fase van de competitie. In Rio pakte hij in het enkelspel nog de bronzen medaille.