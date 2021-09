Kimmer Coppejans uitgeschakeld in Saint-Tropez

Kimmer Coppejans heeft zich niet geplaatst voor de kwartfinales van het Challengertoernooi van het Franse Saint-Tropez.

In de tweede ronde verloor de Oostendenaar van het Franse derde reekshoofd Grégoire Barrère. Het werd 1-6, 7-5 en 6-3 na een uur en 47 minuten tennis.

Barrère speelt in de volgende ronde tegen de Australiër Thanasi Kokkinakis.

Later op de dag komt Zizou Bergs in actie in de tweede ronde van het dubbelspel. In het enkelspel werd hij uitgeschakeld in de eerste ronde.