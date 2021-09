Voorlopig geen Elise Mertens op het veld voor haar tweede ronde: door de regen wordt haar wedstrijd voorlopig uitgesteld

Elise Mertens moest normaal gezien daarjuist beginnen aan haar tweede ronde op de US Open tegen de Griekse Valentini Grammatikopoulou, maar van de wedstrijd is voorlopig nog geen sprake. Door de regen wordt het uitgesteld.

Het is namelijk beginnen regenen in de Verenigde Staten, waardoor het Amerikaanse Grandslamtoernooi voorlopig wordt uitgesteld. Het is nog niet duidelijk wanneer Elise Mertens dan wel in actie zal komen.