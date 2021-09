Sterke prestatie van Greet Minnen: onze landgenote plaatst zich voor tweede ronde US Open na driesetter

Greet Minnen, die voor de US Open werd opgevist als lucky loser, heeft zich kunnen plaatsen voor de tweede ronde op het Grandslamtoernooi. Ze haalde het in de eerste ronde van Nadia Podoroska.

Greet Minnen werd als lucky loser opgevist, maar ze kreeg meteen een zware tegenstander voorgeschoteld in de eerste ronde van de US Open. Onze landgenote moest het opnemen tegen Nadia Podoroska, de nummer 37 van de wereld.

Toch liet Minnen zich niet doen. Ze won de eerste set met 6-4, maar in de tweede set maakte Podoroska indruk door met 1-6 te winnen. Er moest dus een beslissende set gespeeld worden en daarin zorgde Minnen voor een stunt, want ze haalde het met 6-3. Minnen is dus door naar de volgende ronde.