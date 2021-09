Novak Djokovic geeft set weg, maar plaatst zich wel voor de tweede ronde op de US Open

Novak Djokovic, de nummer één van de wereld bij de mannen, is er in geslaagd om zich te plaatsen voor de tweede ronde op de US Open. Hij had wel vier sets nodig tegen de jonge Deen Holger Rune.

Novak Djokovic kreeg in zijn eerste ronde een haalbare kaart voorgeschoteld, want Holger Rune was een kwalificatiespeler. Het was ook duidelijk in de eerste set, want Djokovic haalde het vlot met 6-1. In de tweede set zorgde Rune echter voor een verrassing door met 6-7 te winnen van Djokovic. 1-1 dus in sets, maar daarna nam Djokovic opnieuw de bovenhand. Met twee duidelijke setoverwinningen (6-2 en 6-1) kon Djokovic zich dan ook plaatsen voor de tweede ronde op het Amerikaanse Grandslamtoernooi.