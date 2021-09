Elise Mertens op weg naar derde ronde US Open, maar regen zorgt opnieuw voor problemen

De regen zorgt voor problemen op de US Open. Elise Mertens was namelijk aan haar tweede ronde bezig tegen de Griekse Valentini Grammatikopoulou, maar door de regen is de wedstrijd opnieuw stilgelegd.

Elise Mertens maakte voorlopig een goede indruk tegen Valentini Grammatikopoulou, de nummer 234 van de wereld. Zo haalde onze landgenote vlot de eerste set binnen met duidelijk 6-2 cijfers. Ook in de tweede set deed Elise Mertens het goed. Ze stond 5-2 voor tot de regen er voor zorgde dat de wedstrijd werd stilgelegd. Als de match wordt hervat, heeft Mertens dus nog maar één puntje nodig om zich te kwalificeren voor de volgende ronde.