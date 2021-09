David Goffin uitgeschakeld in eerste ronde US Open: "Als je niet kan trainen, kan je ook niet veel verwachten"

Het is niet het seizoen van David Goffin. Ook op de US Open kon onze landgenoot geen potten breken. Hij werd in de eerste ronde uitgeschakeld door de Amerikaan Mackenzie McDonald.

David Goffin heeft zijn seizoen niet kunnen redden met de US Open. Onze landgenoot verloor in de eerste ronde kansloos in drie sets van de Amerikaan Mackenzie McDonald, de nummer 61 van de wereld. Het werd 6-2, 7-5 en 6-3. Bij Sporza gaf Goffin een reactie over zijn wedstrijd. "Ik heb geen goede wedstrijd achter de rug, maar je kan ook geen goede wedstrijd verwachten als je niet kan trainen. Ik heb nauwelijks kunnen trainen door mijn knieproblemen, maar ik hoopte hier toch één ronde te overleven om te zien of het erna beter zou gaan", aldus Goffin.