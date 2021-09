Ashleigh Barty begint uitstekend aan US Open en kwalificeert zich vlot voor tweede ronde

Ashleigh Barty, de nummer één van de wereld bij de vrouwen, is uitstekend aan haar US Open begonnen. Ze nam het deze nacht op Vera Zvonareva en ze haalde het vlot na twee sets.

Vera Zvonareva is de nummer 101 van de wereld, maar in de eerste set kon ze maar weinig tegenstand bieden tegen Ashleigh Barty. De nummer één van de wereld haalde de set dan ook vlot binnen met 6-1.

In de tweede set had Barty het een pak lastiger. De Australische had een tiebreak nodig, maar uiteindelijk haalde ze ook de tweede set binnen met 7-6 (9/7). Barty is dus door naar de tweede ronde op de US Open.