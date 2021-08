US Open van David Goffin zit er al op: landgenoot verliest in drie sets van nummer 61 van de wereld.

De eerste ronde van de US Open is meteen ook het eindstation voor David Goffin. Onze landgenoot nam het op tegen Mackenzie McDonald, de nummer 61 van de wereld, maar Goffin verloor in drie sets.

David Goffin is er niet in geslaagd om zijn seizoen kleur te geven via de US Open. In de eerste set werd al snel duidelijk dat Mackenzie McDonald een niveau hoger speelde dan Goffin. Het werd uiteindelijk ook 6-2 voor McDonald.

In de tweede set kon Goffin meer weerwerk bieden, maar McDonald sloeg op het juiste moment toe en haalde ook deze set binnen met 7-5. In de derde set werd het 6-3 voor McDonald en dus is Goffin meteen uitgeschakeld op het Amerikaanse Grandslamtoernooi.