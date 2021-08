Ook Alison Van Uytvanck is uitgeschakeld in de eerste ronde van de US Open

Alison Van Uytvanck is er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de tweede ronde op de US Open. In de eerste ronde was haar tegenstander Paula Badosa de sterkste. De Spaanse haalde het met 6-4 en 6-3.

Alison Van Uytvanck, de nummer 61 van de wereld, nam het in de eerste ronde op de US Open op tegen de Spaanse Paula Badosa, de nummer 26 van de wereld. Badosa speelde goed en haalde de eerste set ook binnen met 6-4. Ook in de tweede set was Badosa net iets te sterk voor onze landgenote. Het werd 6-3 en dus is Alison Van Uytvanck uitgeschakeld op de US Open.