Medvedev en Rublev kennen weinig problemen met hun tegenstander en kwalificeren zich vlot voor tweede ronde US Open

Op de US Open zijn Daniil Medvedev en Andrey Rublev al in actie gekomen in hun eerste ronde. Beide spelers kenden weinig problemen met hun tegenstanders, want ze wonnen allebei in drie sets.

Daniil Medvedev, de nummer twee van de wereld, nam het in zijn eerste ronde op tegen Richard Gasquet, de nummer 79 van de wereld. Medvedev maakte indruk en haalde het uiteindelijk in drie sets: 4-6, 3-6 en 1-6. Ook Andrey Rublev, de nummer 7 van de wereld, kon zich vlot plaatsen voor de tweede ronde. Ook hij haalde het in zijn eerste ronde van de kwalificatiespeler Karlovic in drie sets: 6-3, 7-6 (7/3) en 6-3.