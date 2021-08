Elise Mertens werkt zes matchballen weg en staat in de tweede ronde van de US Open: "Geeft nooit op!"

Het werd dus geen makkelijke wedstrijd voor Elise Mertens en onze landgenote gaf na de wedstrijd een reactie op Twitter. "Geef nooit op! Zelfs al gaat het niet zoals je wil, probeer en blijf proberen", legde onze landgenote uit.

"Druk is een privilege. Zes matchballen weggewerkt vandaag en in de tweede ronde", aldus Elise Mertens op haar sociale media. In de volgende ronde wacht Valentini Grammatikopoulou, de nummer 234 op de WTA-Ranking.

Never Give Up! Even when it doesn't go your way at all 🙏 Try and keep trying 💦 Pressure is a privilege @BillieJeanKing 🙌 Saving 6 match points and into the 2nd round 💥 @usopen #nevergiveup #happytobehere #daybyday pic.twitter.com/uMdeSMv2wH