Elise Mertens komt met de schrik vrij op US Open en plaatst zich voor de tweede ronde

Deze nacht heeft Elise Mertens haar eerste ronde afgewerkt op de US Open. Het werd geen makkelijke opgave, want onze landgenote moest maar liefst zes matchballen wegwerken, maar ze kon zich toch kwalificeren voor de tweede ronde.

De tegenstander van Elise Mertens in de eerste ronde was Rebecca Peterson, de nummer 54 van de wereld. De Zweedse Peterson begon uitstekend aan de wedstrijd en haalde de eerste set ook binnen met 3-6.

Ook in de tweede set deed Peterson het goed. Zo kreeg ze in set 2 maar liefst vijf matchballen, maar Mertens kon ze allemaal wegwerken en de set nog binnenhalen met 7-6 (7/5). Zelfde verhaal in de derde set, want Peterson kreeg opnieuw een matchbal. Elise Mertens sloeg ook deze weg en haalde set drie binnen met 7-6 (7/5). Geen makkelijke wedstrijd dus voor Mertens, maar ze staat wel in de tweede ronde van het Amerikaanse Grandslamtoernooi.