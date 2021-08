David Goffin begint vandaag aan zijn US Open: wat kan onze landgenoot tegen nummer 61 van de wereld?

David Goffin heeft nog niet veel plezier beleefd aan zijn seizoen, maar hij hoopt dat hij een goede indruk kan maken op de US Open. Onze landgenoot neemt het in de eerste ronde op tegen de nummer 61 van de wereld.

Na enkele mindere toernooien is David Goffin op de ATP-Ranking weggezakt naar de 30ste plaats. Hij heeft de voorbije periode veel last gehad van blessures, maar met de US Open hoopt onze landgenoot zijn seizoen toch nog een beetje te redden.

Vandaag komt David Goffin normaal gezien in actie in zijn eerste ronde. Hij krijgt een haalbare kaart voorgeschoteld, want Goffin neemt het op tegen de Amerikaan Mackenzie McDonald. Hij is de nummer 61 van de wereld.