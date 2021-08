Andy Murray maakt indruk, maar verliest uiteindelijk na vijf sets van nummer drie van de wereld op US Open

Andy Murray is uitgeschakeld op de US Open. In de eerste wedstrijd kreeg hij meteen een zware tegenstander, want hij nam het op tegen Stefanos Tsitsipas, de nummer drie van de wereld.

Toch maakte Andy Murray, de nummer 112 van de wereld, een sterke indruk. De ervaren Schot won de eerste set vlot met 6-2. In de tweede set kwam de Griekse nummer drie van de wereld echter langszij door met 6-7 (7/9) te winnen. De derde set was voor Murray (6-3), maar de vierde set was dan weer voor Stefanos Tsitsipas (3-6), waardoor er een beslissende vijfde set gespeeld moest worden. Daarin was Tsitsipas net te sterk voor Murray met 4-6. Het toernooi van Murray zit er dus op.