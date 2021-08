Elise Mertens begint als zestiende op de WTA-Ranking aan de US Open: slechts één wijziging in top 10

Vandaag is de nieuwe WTA-Ranking bekendgemaakt. Er verandert niets voor Elise Mertens, waardoor onze landgenote als nummer zestien van de wereld aan de US Open zal beginnen.

Geen wijziging voor Elise Mertens op de WTA-Ranking. Onze landgenote stond op de zestiende plaats en ook na de update vandaag blijft ze de nummer zestien van de wereld. Alison Van Uytvanck zakt dan weer drie plaatsen en is de nummer 61 van de wereld.

De eerste plaats blijft voorlopig voor Ashleigh Barty. Ze staat voor Aryna Sabalenka en Naomi Osaka in het klassement. In de top 10 is er wel één wijziging, want Svitolina gaat over Kenin naar de vijfde plaats.