David Goffin vol twijfel naar US Open: "Zonder veel verwachtingen"

Goffin moet dinsdag aan de bak tegen de Amerikaan Mackenzie McDonald, na een periode van afwezigheid en zonder voorbereiding.

Veel ambitie heeft Goffin dan ook niet. “De voorbije weken heb ik problemen gehad met de enkel en de knie en dus ben ik naar hier gekomen zonder al te veel verwachtingen”, laat Goffin weten.

Misschien een ideale situatie om zonder druk te tennissen. “Maar het is natuurlijk een grandslamtoernooi en dan geef je het maximum. Ik had graag gespeeld op Winston-Salem, maar het was onmogelijk vanwege knieproblemen die mogelijk dan weer veroorzaakt werden door overcompensatie na mijn enkelkwetsuur.”

In 2013 speelde Goffin nog tegen McDonald. “Het zal een lastig duel worden en het valt af te wachten hoe mijn knie zal reageren, vooral als het een vier- of vijfsetter wordt.”