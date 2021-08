Voormalig Masters-kampioene Svitolina met titel op zak naar US Open, ook Estse en Wit-Rus tanken vertrouwen

Altijd goed om voor een Grand Slam als de US Open vertrouwen op te doen met een titel. Svitolina en Kontaveit zijn daar bij de dames alvast in geslaagd. Zij wonnen respectievelijk de toernooien van Chicago en Cleveland. Bij de mannen was Ivashka de beste in Winston-Salem.

De finale in Chicago werd een boeiende tweesetter tussen Svitolina en Cornet. Svitolina kwam meteen 3-0 voor, zag haar tegenstandster langszij komen en nam dan toch weer afstand aan het einde van de eerste set. In set twee kon Svitolina haar vroege voorsprong wel behouden. Met 7-5 en 6-4 rijfde de Oekraïense de zestiende titel uit haar carrière binnen. Anett Kontaveit heeft dan weer de tweede titel uit haar loopbaan behaald, de eerste sinds 2017. Ze was het tweede reekshoofd in Cleveland en haalde het daar in de eindstrijd van Begu. Konteveit hield het hoofd koel in de tiebreak. Toen ze in de tweede set kon uitlopen, lag de zege op haar te wachten. Ze won met 7-6 (7/5) en 6-4. WEINIG SPANNING IN WINSTON-SALEM Bij de mannen werd er getennist op de Winston-Salem Open. Daar werd het een verrassende finale tussen de Wit-Rus Ivashka en de Zweed Ymer. Ivashka was oppermachtig in de finale en stevende op de titel af met 6-0 en 6-2.