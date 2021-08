Ook Greet Minnen haalt hoofdtabel US Open niet: Canadese is in derde kwalificatieronde te sterk

Ruben Bemelmans en Greet Minnen waren de enige Belgische spelers nog in de derde kwalificatieronde voor de US Open, maar beide spelers zijn er niet in geslaagd om zich voor de hoofdtabel te plaatsen.

Niet alleen Ruben Bemelmans, maar ook Greet Minnen is er niet in geslaagd om haar derde kwalificatieronde te winnen. Minnen, de nummer 103 van de wereld, verloor van de Canadese Rebecca Marino, de nummer 175 van de wereld.

Minnen was de favoriete voor deze wedstrijd, maar in de eerste set was Marino wel te sterk met 3-6. In de tweede set zorgde Minnen met een 6-3 voor een gelijke stand, maar in de derde en beslissende set was de Canadese Marino opnieuw te sterk. Het werd 2-6 en zo is ook Minnen dus uitgeschakeld.