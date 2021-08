Dan toch geen hoofdtabel voor Ruben Bemelmans op US Open: landgenoot sneuvelt in derde kwalificatieronde

Ruben Bemelmans is er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de hoofdtabel op de US Open. Onze landgenoot heeft zijn derde kwalificatiewedstrijd namelijk verloren tegen de Amerikaan Maxime Cressy.

Ruben Bemelmans, de nummer 224 van de wereld, had al twee rondes overleefd op de US Open, maar in de derde ronde kreeg hij met Maxime Cressy een lastige tegenstander voorgeschoteld. Cressy is de nummer 151 van de wereld.

Bemelmans begon wel uitstekend aan de wedstrijd, want onze landgenoot haalde de eerste set binnen met 6-4. De tweede set was dan weer voor Cressy met 2-6 en dus moest een derde set bepalen wie de overwinning kon binnenhalen. Daarin was de Amerikaan opnieuw de sterkste met 5-7.