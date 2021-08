Wisselend succes: straffe zege doet Bemelmans dromen van hoofdtabel US Open, Bergs verliest in New York

Wisselend succes was er voor de Belgische mannen Ruben Bemelmans en Zizou Bergs in New York tijdens de tweede kwalificatieronde van de US Open. Bemelmans ging vlot een ronde verder, Bergs daarentegen maakte kennis met de uitschakeling.

De moeiteloze manier waarmee Bemelmans zich plaatste voor de derde en laatste kwalificatieronde, doet het beste verhopen. Hugo Gaston was helemaal niet opgewassen tegen Bemelmans. Bij 2-0 voor onze landgenoot kwam de Fransman voor het eerst op het scorebord. Nadien won onze landgenoot liefst negen spelletjes op rij. Bemelmans won met tweemaal 6-1. Als hij ook Cressy verslaat, gaat hij naar de hoofdtabel. Die hoofdtabel haalt Zizou Bergs al zeker niet. Nochtans hield Bergs gelijke tred in het eerste deel van de eerste set in zijn wedstrijd tegen Marterer. Nadien nam de Dutiser wel afstand. Dat deed hij in de tweede set zelfs al iets vroeger. Ook hier werd in beide sets dezelfde score neergezet. Met tweemaal 6-4 plaatste Marterer zich ten koste van Bergs voor de derde kwalificatieronde.

