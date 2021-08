Ook bij dames slechts één speelster door: Minnen naar derde kwalificatieronde, Bonaventure haalt het net niet

Ook bij de dames slechts één Belgische op twee die de derde kwalificatieronde haalt. Greet Minnen is er in geslaagd om door te stoten naar de laatste kwalificatieronde op de US Open. Ysaline Bonaventure was verwikkeld in een spannende driesetter en verloor nipt.

Greet Minnen kende de ideale start en won meteen de eerste drie games. Haar tegenstandster Hontama leek nog terug te komen in de eerste set, maar Minnen was net op tijd bij de les. Minnen kwam 1-3 achter in set twee, maar dichtte de kloof (4-4) en wist in de tiebreak setverlies te vermijden. Door met 6-3 en 7-6 (7/3) te winnen, gaf Minnen zichzelf een kans om te gaan spelen voor een plek in de hoofdtabel. Ysaline Bonaventure zal niet op die hoofdtabel staan. Ze holde tegen Rebecca Marino snel achter de feiten aan. Bonaventure herpakte zich wel in de tweede set: ze kwam vroeg 1-3 voor en hield die voorsprong ook vast in het vervolg van de set. MINNEN KAN REVANCHE NEMEN VOOR BONAVENTURE In de beslissende derde set gaven beide speelsters lange tijd mekaar geen duimbreed toe. Het was dan toch de Canadese die het sterkst eindigde en bij 4-4 definitief het verschil kon maken. Marino schakelde Bonaventure uit met 6-2, 4-6 en 6-4. Marino is ook de tegenstandster van Minnen in de derde kwalificatieronde.