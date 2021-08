Loting US Open: Mertens, Van Uytvanck en Goffin kennen eerste tegenstanders, meteen kraker Murray-Tsitsipas

Mertens kende geen al te beste voorbereiding, maar bereikte de voorbije twee jaar wel telkens de kwartfinale op de US Open. De weg naar een nieuwe kwartfinale begint voor haar met een duel tegen de Zweedse Rebecca Peterson. Niet de makkelijkste eerste ronde, maar wel een haalbare kaart. Alison Van Uytvanck krijgt het lastiger tegen Paula Badosa, het nummer 26 van de wereld.

David Goffin krijgt op Flushing Meadows de kans om zijn tot dusver mislukt seizoen toch een beetje kleur te geven. Zijn eerste tegenstander is de Amerikaan Mackenzie McDonald, het nummer 60 op de wereldranglijst. Goffin zakte onlangs zelf naar de 30ste plaats op de ATP-ranglijst.

Who's ready for this Round 1 blockbuster? 🙋‍♂️@steftsitsipas and @andy_murray will meet for the first time in their careers!#USOpen pic.twitter.com/DjF8zS31x8