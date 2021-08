Naast Roger Federer, Rafael Nadal en Serena Williams moet nu ook Venus Williams verstek geven voor de US Open

De 41-jarige Venus Williams staat tegenwoordig op plaats 147 op de WTA-Ranking. Ze zal er op de US Open niet voor kunnen zorgen dat ze opnieuw enkele plaatsen kan stijgen, want ze zal er namelijk niet bij zijn door een blessure.

"Niet het beste nieuws iedereen. Ik sluit me aan bij Serena Williams, Rafael Nadal en Roger Federer

op de lijst van de geblesseerden. Het wordt nog steeds een geweldige US Open & ik wil hen bedanken voor de wild card. Ik keek er zo naar uit, maar het mocht niet zo zijn dit jaar. Ik kom terug!", legde Venus Williams uit op Twitter.

Not the best news everyone. I am joining @serenawilliams @RafaelNadal and @rogerfederer on the injured list. It’s still going to be a great US Open & many thanks to the @usta for the wild card. I was so looking forward to it, but it was not meant to be this year. I will be back! pic.twitter.com/s0PRgdSSx2