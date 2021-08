Het regent afzeggingen voor US Open: ook nummer vijf van de wereld bij de vrouwen is er niet bij

U zal op de US Open niet moeten zoeken naar Sofia Kenin. De Amerikaanse tennisster kon zich dus laten zien in haar eigen land, maar een positieve coronatest strooit nu roet in het eten.

Sofia Kenin is de nummer vijf van de wereld bij de vrouwen op de WTA-Ranglijst, maar ze zal er niet bij zijn op de US Open. Op Twitter laat Kenin namelijk weten dat ze positief heeft getest op het coronavirus. "Hallo iedereen, ik heb teleurstellend nieuws. Onlangs ben ik positief getest op het coronavirus. Gelukkig ben ik gevaccineerd en zijn mijn symptomen dus vrij mild geweest. Ik ben echter positief blijven testen en zal dus niet kunnen deelnemen aan de US Open volgende week. Ik wil iedereen bedanken voor de steun en ik wens alle spelers op de US Open succes", aldus Kenin.