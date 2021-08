En nog een afwezige op de US Open: ook ervaren Canadees is niet van de partij

Bij de mannen moesten onder meer Roger Federer en Rafael Nadal al afhaken voor de US Open en daar is nu ook nog de Canadees Milos Raonic bijgekomen. Hij heeft last van een beenblessure.

U zal op de US Open niet naar Milos Raonic moeten zoeken. De Canadees, die bekend staat omwille van zijn straffe opslag, heeft volgens Het Laatste Nieuws last van een beenblessure. Daardoor moet hij verstek geven. In het verleden was de 30-jarige Raonic een man om vaak in de gaten te houden, maar de voorbije jaren is hij wat weggezakt op de ATP-Ranking. De 30-jarige Canadees is nu op de 34e plaats terug te vinden.