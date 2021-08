Zesvoudig winnares Serena Williams past voor de US Open: "Gescheurde hamstring volledig laten herstellen"

De US Open staat voor de deur, de laatste Grand Slam van het jaar. Die zal zonder Serena Williams doorgaan. Williams zal in New York dus niet haar 24ste grandslamtitel behalen, waar ze nu al sinds de Australian Open van 2017 op aan het jagen is.

Williams deed dit jaar wel mee in de drie andere Grand Slams, maar voor de US Open moet ze dus passen. "Na grondig te hebben nagedacht na advies van mijn dokters en medisch team, heb ik besloten om forfait te geven voor de US Open om mijn lichaam volledig te laten herstellen van een gescheurde hamstring", deelt ze mee op Instagram. Williams was in haar carrière al zes keer de beste op de US Open. "New York is één van de meest boeiende steden ter wereld en één van mijn favoriete plekken om te spelen. Ik zal het missen om de fans te zien, maar juich iedereen toe van op afstand." Dit bericht bekijken op Instagram Serena Williams (@serenawilliams) Het laatste woord van de Amerikaanse sterspeelster is dan ook voor haar eigen supporters. "Bedankt voor jullie voortdurende steun en liefde. Ik zie jullie snel."