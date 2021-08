Ruben Bemelmans plaatst zich voor tweede kwalificatieronde US Open na lastige tweesetter

Ruben Bemelmans is er, net zoals Zizou Bergs, in geslaagd om zich te plaatsen voor de tweede kwalificatieronde voor de US Open. Bemelmans won in twee lange sets van Jesper de Jong.

Ruben Bemelmans, de nummer 224 van de wereld, moest het in zijn eerste kwalificatieronde van de US Open opnemen tegen Jesper de Jong, de nummer 259 van de wereld. Beide heren waren aan elkaar gewaagd en dat was ook te zien aan de uitslag. Zo haalden Bemelmans wel de wedstrijd binnen via twee sets, maar onder de markt had hij het zeker niet. Onze landgenoot won uiteindelijk met 7-5 en 7-6 (7/5) en dus mag hij naar de tweede kwalificatieronde.

Lees ook... Loting voor de kwalificaties van US Open bekendgemaakt