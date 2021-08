Geen US Open voor KImmer Coppejans: landgenoot sneuvelt in eerste kwalificatieronde

KImmer Coppejans zal niet te zien zijn op de US Open. In de eerste kwalificatieronde verloor onze landgenoot namelijk met 6-3 en 6-3 van de Slowaak Alex Molcan. Zo heeft Coppejans zich dus niet kunnen plaatsen voor het Grandslamtoernooi.

Enkele landgenoten moeten nog een paar kwalificatierondes afwerken om te kunnen deelnemen aan de US Open. KImmer Coppejans was één van deze Belgen, maar de eerste kwalificatieronde werd meteen ook het eindstation.

KImmer Coppejans, de nummer 210 van de wereld, nam het op tegen Alex Molcan, de nummer 138 van de wereld. Molcan was een maatje te groot voor Coppejans, want het werd twee keer 6-3 voor de Slowaak. Geen US Open dus voor Coppejans.