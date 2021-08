Geen David Goffin op US Open? Onze landgenoot zegt af voor voorbereidingstoernooi door last aan de knie

Binnenkort staat de US Open op het programma, maar het is nog niet duidelijk of David Goffin daar wel bij zal zijn. Onze landgenoot heeft last aan de knie en heeft al forfait moeten geven voor het toernooi van Winston Salem.

Het tennistoernooi van Winston Salem is traditiegetrouw het laatste toernooi om nog wat matchritme op te doen voor de US Open. Het toernooi zal echter zonder David Goffin zijn, want volgens Sporza heeft onze landgenoot last aan de linkerknie. Daardoor lijkt ook zijn deelname aan het Grandslamtoernooi in gevaar te komen. Via Instagram liet Goffin echter wel weten dat hij de nodige behandelingen krijgt om toch fit te geraken voor de US Open.

