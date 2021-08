Alison Van Uytvanck moet opgeven tegen voormalige Roland Garros-finaliste in Chicago

Het tweede opeenvolgende toernooi van Chicago is voor Alison Van Uytvanck op een anticlimax geëindigd. Van Uytvanck moest als eerste de baan op op Center Court, maar kon haar wedstrijd niet eens uitspelen. In het begin van set 2 zat de match er op.

Na haar vlotte zege tegen de Japanse Hibino moest Van Uytvanck het in Chicago opnemen tegen Markéta Vondroušová, in 2019 nog finaliste op Roland Garros. Van Uytvanck won het eerste spelletje, maar kon nadien geen vuist maken tegen de Tsjechische.

Spelletje na spelletje haalde Vondroušová binnen. De eerste set ging dus alvast naar haar. Vondroušová stond in de tweede set 1-0 voor en stond ook op voordeel in het tweede game toen Van Uytvanck er de brui aan gaf. Het is niet meteen duidelijk of Van Uytvanck last had van een blessure.

US OPEN

Van Uytvanck zal uiteraard niet zomaar hebben opgegeven. Mogelijk staakte ze de wedstrijd uit voorzorg met het oog op de US Open.