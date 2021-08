Loting voor de kwalificaties van US Open bekendgemaakt

Greet Minnen en Ysaline Bonaventure kunnen in de laatste kwalificatieronde van de US Open tegenover elkaar staan.

Maandag werd in New York de loting voor de kwalificaties van de US Open bekendgemaakt. Minnen moet in de eerste ronde tegen Andrea Lazaro Garcia uit Spanje spelen.

Bonaventure krijgt een Franse tennisster tegenover zich, Amandine Hesse. Maryna Zanevska moet het dan weer opnemen tegen de Amerikaanse Asia Muhammad. Marie Benoit tenslotte treft de Russische Vitalia Diatchenko.

Bij de mannen krijgt Zizou Bergs de Peruaan Juan Pablo Varillas als tegenstander. Kimmer Coppejans speelt tegen de Slovaak Alex Molcan. Ruben Bemelmans ontmoet de Israëliër Dudi Sela.