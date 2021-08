Alison Van Uytvanck pakt vlotte zege in toernooi van Chicago

Alison Van Uytvanck stoot dankzij een gemakkelijke overwinning door naar de achtste finales van het WTA-toernooi in Chicago.

Van Uytvanck haalde het in de eerste ronde van Nao Hibino uit Japan. De setstanden waren 6-1 en 6-3, in een goed uur tennis.

In de volgende ronde speelt Van Uytvanck tegen Marketa Vondrousova uit Tsjechië. Zij haalde het met 6-2 en 6-0 van de Amerikaanse qualifier Quinn Gleason.

Van Uytvanck is de enige landgenote in Chicago nog, nadat Kimberley Zimmermann onderuit ging in de kwalificaties. Zimmermann speelt wel nog mee in het dubbel.