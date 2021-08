Michael Geerts stoot door naar tweede ronde in Praag

Michael Geerts heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van het Challengertoernooi in Praag.

Geerts is zesde reekshoofd in Praag. Hij won van de 18-jarige Martin Krumich die met een wildcard aan het toernooi mocht deelnemen.

In net geen anderhalf uur was de partij voorbij na 6-2 en 6-4. In de achtste finales wacht Geerts de Duitser Johannes Haerteis of de Amerikaanse qualifier Alex Rybakov.

Samen met de Brit Ryan Peniston neemt Geerts ook deel aan het dubbeltoernooi.