Kirsten Flipkens geeft dan toch ook forfait voor de US Open

Kirsten Flipkens zal eind deze maand niet op de US Open tennissen. Ze heeft nog te veel last van haar enkel.

Een enkelblessure, in januari opgelopen, speelt Kirsten Flipkens nog altijd parten. Ze past nu ook voor de US Open. "De laatste weken heb ik veel getwijfeld; nu ik weer op de baan sta om te trainen en dat goed aanvoelt. Maar mijn lichaam is nog niet helemaal klaar om weer wedstrijden af te werken", schrijft ze op Twitter.

"Mijn medische team adviseerde mij dat het gewoon te vroeg is om weer aan competitie te doen en dat ik nog enkele weken nodig heb om matchfit te zijn. Daarom heb ik besloten forfait te geven voor de US Open. Bedankt voor jullie steun en tot snel.”

De blessure liep Flipkens op in Abu Dhabi. Ze verloor op de Australian Open in de eerste ronde en moest forfait geven voor Roland Garros, Wimbledon en de Olympische Spelen.