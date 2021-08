Favorieten doen het in finales: olympische kampioen bij de mannen en nummer 1 bij de vrouwen winnen in Cincinnati

In de finale in Cincinnati heeft de favoriet het telkens gehaald. Bij de mannen won olympisch kampioen Alexander Zverev, bij de vrouwen won Ashleigh Barty.

In het heren enkelspel had Andrey Rublev in de halve finales nummer 2 van de wereld Daniil Medvedev uitgeschakeld. Die kleine verrassing kreeg geen vervolg in de finale, want Alexander Zverev was ruimschoots te sterk voor Rublev. Met 6-3 en 6-2 bevestigde Zverev zijn goede vorm, nadat hij recent ook olympisch kampioen werd in Tokio.

Bij de vrouwen zit nummer 1 van de wereld Ashleigh Barty ondertussen aan haar vijfde titel van het seizoen. Ze maakte in de finale in Cincinnati brandhout van de Zwitserse Teichmann met 6-3 en 6-1. Barty zet zo haar favorietenstatus voor de US Open nog wat extra kracht bij.

TAUSON WINT IN CHICAGO

Op het WTA-toernooi van Chicago ging de finale tussen Tauson en Raducanu. Tauson won in drie sets met 6-1, 2-6 en 6-4.